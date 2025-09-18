Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
14:40, 18 сентября 2025Спорт

20-летний российский футболист подорожал на 11 миллионов евро за три месяца

20-летний Алексей Батраков подорожал на 11 миллионов евро за три месяца
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского Локомотива и сборной России по футболу Алексей Батраков оценивается в 23 миллиона евро порталом Transfermarkt.

Портал обновил данные 18 сентября. Три месяца назад 20-летний хавбек стоил 12 миллионов евро. Таким образом, он подорожал на 11 миллионов и теперь является самым дорогим футболистом России.

В два раза с момента прошлого обновления трансферной стоимости в июне подорожал полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк. Теперь его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что к Батракову проявляет интерес «Барселона». Уточнялось, что кандидатура игрока входит в шорт-лист каталонцев.

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основной состав клуба он дебютировал в марте прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Польша назвала число обученных украинских солдат

    Обманувшая американцев русская мошенница прошлась по подиуму без штанов

    В России могут ограничить вывоз золота за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости