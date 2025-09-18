20-летний российский футболист подорожал на 11 миллионов евро за три месяца

Полузащитник московского Локомотива и сборной России по футболу Алексей Батраков оценивается в 23 миллиона евро порталом Transfermarkt.

Портал обновил данные 18 сентября. Три месяца назад 20-летний хавбек стоил 12 миллионов евро. Таким образом, он подорожал на 11 миллионов и теперь является самым дорогим футболистом России.

В два раза с момента прошлого обновления трансферной стоимости в июне подорожал полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк. Теперь его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что к Батракову проявляет интерес «Барселона». Уточнялось, что кандидатура игрока входит в шорт-лист каталонцев.

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основной состав клуба он дебютировал в марте прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.