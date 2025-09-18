Из жизни
09:08, 18 сентября 2025

35-летнюю медсестру отправили в тюрьму за секс с 15-летним пасынком

В США 35-летнюю медсестру отправили в тюрьму на 2 года за совращение пасынка
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Court TV

В США вынесли приговор медсестре из штата Флорида, которая совратила 15-летнего пасынка и занялась с ним сексом. Об этом пишет New York Post.

35-летнюю Алексис фон Йейтс из города Окала отправили в тюрьму на два года. Женщину арестовали в ноябре 2024 года после того, как муж застал ее в постели со своим сыном от первого брака. Из показаний подростка следует, что Йейтс стала приставать к нему вечером, пока отец был на работе. Она заявила, что возбуждена, потому что две недели не занималась сексом.

После ареста женщина утверждала, что пыталась остановить пасынка после того, как они начали целоваться и занялись оральным сексом. Однако подросток заявил, что она требовала, чтобы он продолжал. Мать назвала Йейтс педофилкой.

Изначально женщину обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего, однако она пошла на сделку со следствием и призналась только в совращении лица младше 16 лет. В конце августа она заявила, что больше не будет оспаривать обвинение.

Ранее Йейтс лишили лицензии на медицинскую деятельность. Первоначально она отказывалась признать себя виновной.

