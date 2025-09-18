56-летняя супермодель снялась в нижнем белье для журнала

Датская супермодель Хелена Кристенсен в нижнем белье снялась для журнала Vogue

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенных образах снялась для журнала Vogue Scandinavia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летнюю знаменитость запечатлели на крыше здания в Нью-Йорке, США. На одном из кадров она позировала в полный рост в черном нижнем белье, которое состояло из бюстгальтера-бандо с сеткой и трусов. Также манекенщица надела прозрачные колготки, остроносые мюли в тон и пальто длины миди с меховой отделкой.

Кроме того, модель предстала перед камерой в укороченной дубленке, прозрачном топе и ботфортах.

В июне Хелена Кристенсен также снялась топлес на пляже.