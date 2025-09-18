Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 18 сентября 2025Ценности

56-летняя супермодель снялась в нижнем белье для журнала

Датская супермодель Хелена Кристенсен в нижнем белье снялась для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @voguescandinavia

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенных образах снялась для журнала Vogue Scandinavia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летнюю знаменитость запечатлели на крыше здания в Нью-Йорке, США. На одном из кадров она позировала в полный рост в черном нижнем белье, которое состояло из бюстгальтера-бандо с сеткой и трусов. Также манекенщица надела прозрачные колготки, остроносые мюли в тон и пальто длины миди с меховой отделкой.

Кроме того, модель предстала перед камерой в укороченной дубленке, прозрачном топе и ботфортах.

В июне Хелена Кристенсен также снялась топлес на пляже.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия РФ

    В СПЧ призвали ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

    Похудевший сын Шварценеггера показал фигуру топлес

    Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

    Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

    В Пентагоне обеспокоились из-за кампании Трампа против наркокартелей

    Президент РАН пообещал «ближе к 2036 году» отправить миссию на Венеру

    ВСУ потеряли большую часть штурмовых групп в Сумской области

    Появились подробности о затолкавших туалетный ершик в рот девочке российских школьницах

    Фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости