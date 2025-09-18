Культура
18:26, 18 сентября 2025Культура

Актера Театра имени Ленсовета прооперировали после падения из окна

Актера Илью Деля прооперировали после падения из окна
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актера Театра имени Ленсовета, звезду фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илью Деля прооперировали в больнице Санкт-Петербурга после падения из окна. Об этом сообщает aif.ru.

«Ночью Деля прооперировали, о его состоянии сказать ничего не могу», — рассказал собеседник издания.

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан заявила, что артист находится в Мариинской больнице. «В каком состоянии Дель мне сейчас неизвестно. Знаю, что произошло что-то трагическое. Подробности сегодня собиралась узнать», — отметила Луппиан.

Ранее сообщалось, что Илья Дель попал в реанимацию после падения. В связи с травмой актера учреждение заменяет ближайшие постановки, в которых он задействован.

12 апреля Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Между 40-летним актером и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он получил ножевые ранения в грудь и руку. Позже Дель назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей.

