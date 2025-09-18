Мир
Белый дом решил принять меры против левых групп после убийства Кирка

NBC: Белый дом намерен принять меры против левых групп после убийства Кирка
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Белый дом решил принять меры против левых групп после убийства политического активиста и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Администрация американского лидера обвиняет их в подстрекательстве к политическому насилию. По словам собеседника NBC, меры могут быть приняты уже в конце сентября.

Ожидается, что эти меры будут включать расследование в отношении освобождения от уплаты налогов некоторых либеральных организаций, отметил источник. «Акцент делается на преступных действиях, а не на политических речах», — указал один из представителей администрации.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами заявил, что Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве Чарли Кирка, могли помогать много людей. Вэнс не исключил, что было много тех, кто мог помочь «этому парню провернуть стрельбу». Власти должны выяснить эти обстоятельства, отметил вице-президент.

По его мнению, 22-летний подозреваемый вырос в нормальной и благополучной семье, радикализация Робинсона прошла под влиянием левой идеологии.

Вэнс также нецензурно высказался о причине убийства Кирка, обвинив левых в гибели идеологического соратника лидера США.

