В Австралии блогер начал ловить диких крокодилов для видео и разозлил власти

В Австралии блогер устроил рестлинг с диким крокодилом и разозлил власти. Об этом сообщает CBS News.

Американский блогер Майк Холстон, известный в соцсетях под ником therealtarzann, выложил в своем аккаунте несколько видео, где он ловит диких соленоводных и пресноводных крокодилов. В роликах Холстон прыгает в воду, преследует рептилий и хватает их за горло. При этом в одном из видео хищник укусил его в процессе борьбы, с его локтя текла кровь.

Власти Квинсленда назвали действия Холстона «чрезвычайно опасными и незаконными» и начали расследование. Максимальный штраф за активное взаимодействие с дикими крокодилами составляет 24,8 тысячи австралийских долларов (1,4 миллиона рублей). Премьер штата Дэвид Крисафулли назвал блогера «глупцом», а Боб Ирвин, отец покойного «охотника на крокодилов» Стива Ирвина, заявил, что таких людей следует депортировать. Холстон в ответ стал оправдывать съемки «образовательными целями».

Ранее в Мексике на пляже, забитом отдыхающими, поймали крокодила длиной 3,7 метра. Спасателям удалось схватить животное, перевязать ему пасть скотчем и вытащить на берег.