Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:18, 18 сентября 2025Из жизни

Блогер устроил рестлинг с диким крокодилом

В Австралии блогер начал ловить диких крокодилов для видео и разозлил власти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Австралии блогер устроил рестлинг с диким крокодилом и разозлил власти. Об этом сообщает CBS News.

Американский блогер Майк Холстон, известный в соцсетях под ником therealtarzann, выложил в своем аккаунте несколько видео, где он ловит диких соленоводных и пресноводных крокодилов. В роликах Холстон прыгает в воду, преследует рептилий и хватает их за горло. При этом в одном из видео хищник укусил его в процессе борьбы, с его локтя текла кровь.

Власти Квинсленда назвали действия Холстона «чрезвычайно опасными и незаконными» и начали расследование. Максимальный штраф за активное взаимодействие с дикими крокодилами составляет 24,8 тысячи австралийских долларов (1,4 миллиона рублей). Премьер штата Дэвид Крисафулли назвал блогера «глупцом», а Боб Ирвин, отец покойного «охотника на крокодилов» Стива Ирвина, заявил, что таких людей следует депортировать. Холстон в ответ стал оправдывать съемки «образовательными целями».

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Ранее в Мексике на пляже, забитом отдыхающими, поймали крокодила длиной 3,7 метра. Спасателям удалось схватить животное, перевязать ему пасть скотчем и вытащить на берег.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все шло к третьей мировой войне». Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    Восьмилетний россиянин едва не лишился ноги из-за встречи с медузой в Таиланде

    В США оценили преимущества реактивной «Герани»

    Стало известно о вспышке одного вируса в российском регионе

    Путин поддержал предложение ветеранов СВО по борьбе с нелегальными мигрантами

    Раскрыты подробности расправы над девочкой из Бердянска фанаткой «битцевского маньяка»

    Герой мема про «генеральские котлы» отреагировал на тренд

    В России ответили на заявление Трампа о разочаровании в Путине

    Раскрыт многомиллионный гонорар 19-летнего российского певца за концерты

    Адвокат по разводам назвала говорящие о скором разрыве брака фразы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости