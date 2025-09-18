Интернет и СМИ
17:45, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

Несчастье в семье вынудило известного ведущего уйти с телевидения после 30 лет работы

Австралийский ведущий Роб Бро заявил, что ушел с телевидения из-за рака дочери
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Jason Active / YouTube 

Известный австралийский ведущий Роб Бро рассказал, почему он ушел с телевидения после 30 лет работы. В интервью ABC журналист заявил, что покинуть ТВ его вынудило несчастье, которое произошло в семье.

По словам Бро, четыре года назад его взрослая дочь Джесс заболела раком молочной железы, а через некоторое время у нее обнаружили злокачественную опухоль мозга. В результате ведущий ушел с работы, чтобы помочь дочери с воспитанием ее троих детей.

Бро добавил, что регулярно возит внуков в школу и забирает их. «Семья — это все, мы живем все вместе. Это прекрасно, потому что воспитывать своих детей, а затем принимать участие в воспитании внуков — это самое лучшее, что может быть», — добавил он.

Ранее популярный американский блогер и стример Ninja (настоящее имя — Тайлер Блевинс), победивший рак кожи, назвал открытие о болезни, которое его удивило. Он не знал, что на ранней стадии недуг может протекать без симптомов.

Роб Бро начал работать на австралийском телевидении в середине 1980-х годов. Он запомнился зрителям как ведущий новостной программы Seven News («Новости на Седьмом канале»). Журналист ушел с ТВ в 2024 году.

