Девушка подожгла кровать под спящей сестрой и попала под суд

People: В США 22-летняя девушка из Кентукки подожгла кровать под спящей сестрой

22-летнюю жительницу американского штата Кентукки обвинили в покушении на жизнь сестры. Об этом сообщает People.

Под суд попала Эддисон Браун из города Луисвилл. В мае сестра молодой американки проснулась от того, что матрац ее кровати загорелся. Девушка успела выскочить из постели и потушить возгорание подушкой. К этому моменту к дому уже подъезжали пожарные.

Браун успела покинуть здание к приезду следователей. Позже она прислала сообщения нескольким людям, в которых призналась, что намеренно подожгла кровать под спящей сестрой. Она также заявила, что хотела таким образом расправиться с родственницей. В момент происшествия в доме, помимо пострадавшей, находилось еще четверо человек, включая малолетнего ребенка.

Браун арестовали в пятницу, 12 сентября. Ей предъявлены обвинения в поджоге первой степени. По закону штата Кентукки, это тяжкое преступление, которое карается тюремным заключением на срок от 20 до 40 лет. За покушение Браун может дополнительно получить до 20 лет тюрьмы. Мотивы ее поступка неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее женщину заподозрили в умышленном поджоге многоквартирного дома. Преступница пошла на это после ссоры с мужем.