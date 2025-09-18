ЕС предупредили о последствиях в случае использования замороженных активов России

Профессор Дизен: Доверие к ЕС пострадает в случае использования активов России

Доверие к Европейскому союзу (ЕС) сильно пострадает в случае использования российских замороженных активов. С таким предупреждением о последствиях в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, Брюссель стремится украсть российские средства, «не называя это кражей». Он пояснил, что в случае траты активов на покупку беспроцентных облигаций, ЕС «не сможет позволить себе положить конец конфликту [на Украине], поскольку не будет иметь возможности вернуть украденные средства».

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает сразу два способа использования замороженных активов России. Активы намерены задействовать для обеспечения репарационных кредитов для Украины объемом в 170 миллиардов евро. Чтобы использовать хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear средства Брюссель может приобрести беспроцентные облигации ЕС. Как отмечают собеседники FT, около 170 миллиардов евро из 194 уже погашены. Теперь они числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear. Привлеченный капитал могут перевести на Украину траншами.

Второй метод подразумевает применение специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования. Он позволит государствам, которые не являются членами ЕС, принять участие в программе восстановления Украины.