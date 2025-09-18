Герасимов: ВСУ перебросили наиболее боеспособные войска под Красноармейск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили наиболее подготовленные и боеспособные подразделения под Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Военачальник прибыл с инспекцией в расположение группировки «Центр», где провел совещание с командованием и рассказал о положении дел в зоне специальной военной операции. По его словам, наиболее упорные бои идут сейчас именно на красноармейском направлении, где украинские военные, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытаются остановить продвижение российских войск. Он отметил, что из-за этого ВСУ оголяют другие участки фронта, и это способствует наступлению ВС РФ.

Ранее офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Сенсенати рассказал, что в ВСУ мобилизованных украинцев готовят под конкретную задачу и группами отправляют в «один конец» на красноармейском направлении, рассчитывая, что кто-то из солдат выживет. Однако, по его словам, военные теряются, когда дела идут не по плану, а некоторые, которые «немножко умнее», сдаются в плен.