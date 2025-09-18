Глава Минобороны Польши посетит Украину по одной причине

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отправится в Киев для встречи со Шмыгалем

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправится в Киев для переговоров о расширении военного сотрудничества с Украиной. Об этом сообщает газета Wydarzenia.

«Владислав Косиняк-Камыш посетит Киев с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши, где он обсудит, среди прочего, военное сотрудничество и дальнейшую поддержку обороны Украины», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе поездки глава Минобороны Польши намерен встретиться со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Центральной темой переговоров станет вопрос подготовки специалистов по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боевых условиях.

Ранее Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за слов президента Украины Владимира Зеленского об обороноспособности страны. До этого украинский лидер заявлял, что Польша не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки.