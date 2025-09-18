Колени Олега Газманова произвели фурор в интернете. В чем их секрет и реально ли сохранить суставы в таком же хорошем состоянии?

Врач Болотников: Чтобы колени были здоровыми, как у Газманова, нужен спорт

Колени 74-летнего Олега Газманова внезапно стали едва ли не популярнее самого артиста: ими восхищаются, им завидуют, о них снимают тренды и шутят в интернете. После того как в сети завирусился его энергичный танец под песню «Загулял», миллионы россиян задаются вопросом: что нужно делать, чтобы суставы были в таком же отличном состоянии? «Лента.ру» узнала ответ у специалистов.

Чем танец Газманова заинтересовал россиян?

Пристальное внимание к коленям Олега Газманова возникло после того, как в сети завирусилось видео, на котором артист вместе с шоу-балетом «Тодес» репетировал танец к песне «Загулял». Десяток мужчин, широко расставив ноги и опустившись в полуприсед, лихо скакали сначала вправо, а потом влево. Энергичный танец очень понравился пользователям: во-первых, он забавный, а во-вторых, не требует хореографического таланта. Главное — крепкие ноги и правильная техника приседаний.

Скриншот: @gunabashurova

Пользователи быстро разучили нехитрое движение и стали загружать в сеть свои варианты танца. Газманов, судя по всему, был только рад интересу к своему творчеству и решил возглавить скачущих поклонников. В своих социальных сетях он показал еще одно движение и предложил исполнять их вместе. Дескать, так и пользы для здоровья больше, и танец выглядит эффектнее.

Танцевальные эксперименты подписчики стали публиковать под хештегом #танцуйкакгазманов, за пару неделю наводнив ими русскоязычный сегмент интернета.

Тут-то и выяснилось, что пользователей сети больше заинтересовал не танец, а то, как Газманов в 74 года прыгает и приседает с легкостью, которой может достичь не каждый 20-летний

Колени певца тут же стали объектом восхищения и поводом для мемов. Одни шутили, что им понадобится реанимация, если они попытаются повторить танец, другие заявляли, что больше не мечтают о фигуре как у Дженнифер Лопес, а хотят колени как у Газманова.

Проблемы с коленями есть у миллионов людей

Колени — больная тема для миллионов. По данным ВОЗ, в 2019 году у 537 миллионов человек был диагностирован артроз, в основном на запущенной стадии. Количество людей с этим заболеванием неуклонно растет — например, в 1990 году их было в два раза меньше.

До 85 % людей старше 65 лет имеют артроз

Чаще всего артроз поражает колени. Это самые крупные и сложные суставы в человеческом организме. Они берут на себя всю тяжесть тела, действуют как амортизаторы и выполняют функции сгибания и разгибания ноги. В молодости колени работают точно и мягко: хрящ обеспечивает подвижность, мениски — стабилизацию, суставная жидкость смазывает конструкцию, как масло в автомобиле, а мышцы и связки дают устойчивость и защиту.

Но с возрастом или из-за травм механизм колена постепенно выходит из строя. Хрящ истончается, суставной жидкости становится меньше, появляется скованность и тяжесть в движениях. Мениски и связки, которые должны смягчать удары при ходьбе и беге, с возрастом делают это хуже, а мышцы ослабевают. В итоге к 60 годам коленный сустав зачастую напоминает не отполированный шарнир, а скрипучий механизм, который причиняет боль.

Кадр: конкурс «Новая Волна»

Самое печальное, что остановить или предотвратить этот процесс невозможно. Со временем суставы так или иначе изнашиваются. Однако, как рассказал «Ленте.ру» хирург Залимхан Абдулаев, этот процесс может происходить с разной скоростью: у одних к старости износ минимальный, а у других колени «выходят на пенсию» раньше владельца. Главной причиной этого врач назвал лишний вес.

Очень важно быть худым, как Олег Газманов. Тогда и колени будут дольше оставаться здоровыми Залимхан Абдулаев хирург

Коленные суставы способны выдерживать колоссальные нагрузки. При каждом шаге на них давит вес, превышающий массу тела человека в три раза, а при беге — в шесть раз. Но выносливость коленей имеет пределы, и чем больше у человека лишнего веса — тем ближе он к черте, за которой суставы начинают быстро изнашиваться. Если ничего не предпринимать, то со временем даже у молодых людей могут начаться серьезные проблемы.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник» Михаил Болотников в беседе с «Лентой.ру» отметил, что у 30-летних людей хруст или боль в коленях не всегда указывает на серьезную патологию. Тем не менее тем, у кого есть эти симптомы, он посоветовал пройти обследование у врача-ортопеда и выяснить причину неприятных ощущений.

По его словам, причин может быть много: начальная стадия артроза, воспалительные и аутоиммунные заболевания, нестабильность суставов или последствия старых травм: «Самое главное — помнить, что если в 30 лет есть повреждения суставов, то они, как правило, обратимы. А вот промедление и игнорирование проблемы только усугубляет состояние».

Что делать, чтобы даже после 70 лет колени были здоровыми?

Болотников подчеркнул, что Газманов находится в отличной для своего возраста физической форме, но это не уникальный случай. Врач убежден, что практический каждый человек может быть таким же энергичным и подвижным даже после 70 лет. «Его физическая форма — это прежде всего результат систематической, грамотной и постоянной работы, а не везения или невероятной генетики», — заверил специалист.

Болотников рассказал, что формула молодости довольно проста, однако для того, чтобы она работала, нужно начать следовать правилам как можно раньше. В первую очередь нужно избавиться от лишнего веса, второй шаг — заняться спортом, но помнить, что для суставов одинаково разрушительны как бездействие, так и чрезмерная нагрузка.

Кадр: @todes_lyubertsy

«Важно регулярно заниматься спортом, но не профессиональным, который как раз изнашивает суставы, а менее изнуряющим. Адекватными видами нагрузки можно считать скандинавскую ходьбу, плавание, велоспорт, лыжи и пилатес», — рассказал врач.

Еще одним важным пунктом Болотников назвал укрепление мышц бедер, ягодиц и кора. По словам врача, они берут на себя огромную часть ударной нагрузки, а также амортизируют и защищают хрящ коленного сустава от разрушения.

Без развитых мышц бедра говорить о здоровье коленей бессмысленно

Михаил Болотников травматолог-ортопед

Кроме того, для профилактики болезней суставов нужно полноценно питаться, так как дефицит полезных веществ тоже ускоряет их износ. В первую очередь для коленей важен белок, который является строительным материалом, жирные кислоты омега-3, так как у них сильный противовоспалительный эффект, а также витамин D и кальций.

Кроме того, Абдулаев посоветовал чаще есть авокадо: в нем содержатся соединения, по свойствам напоминающие хондропротекторы, которые уменьшают воспаление, снимают боль и запускают синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, необходимых для защиты хрящей от разрушения

Болотников рекомендовал избегать ситуаций, в которых можно получить травму сустава. Если это все-таки произошло, важно пролечить травму до конца и пройти все рекомендованные этапы восстановления.

Врачи резюмируют: чтобы танцевать и прыгать после 70 лет, трудиться нужно каждый день и начинать это желательно с юных лет. Но даже если сустав уже болит, отчаиваться не стоит. Главное — обратиться к специалисту, а не ограничиваться приемом коллагена, массажем, мануальной терапией и другими сомнительными методами лечения. Абдулаев уверен, что при ежегодном контроле и своевременном лечении здоровье суставов можно сохранить.