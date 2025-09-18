Лавров указал на истинные цели Евросоюза в украинском конфликте

Лавров: Страны ЕС не желают мирного урегулирования конфликта на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) не желают мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«То, что они хотят заблокировать соглашение, сомнений нет. То, что они не хотят урегулирования, которое положит конец их многолетним попыткам делать из Украины постоянные раздражители, а то и угрозу РФ, я не сомневаюсь», — сказал дипломат.

По мнению Лаврова, в Европе стремятся не только помешать возможному урегулированию, но и использовать ситуацию для восстановления «европейской военной машины». При этом он отметил, что в нынешних условиях европейская оборонная система почти полностью зависит от Соединенных Штатов.

Ранее Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией. «Мое ощущение, что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная Байденом (...) война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества», — сказал он.