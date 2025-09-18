Россия
14:14, 18 сентября 2025Россия

Объявлено о новых боях в районе передислокации российских войск в зоне СВО в 2022 году

Минобороны России объявило об ударе по позициям ВСУ в районе Красного Лимана
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России ведут новые бои в районе города Красный Лиман, где в 2022 году была проведена передислокация российских войск. Это следует из отчета Минобороны о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как объявили представители оборонного ведомства, в районе города был нанесен удар по позициям украинских войск — его нанесли бойцы группировки войск «Центр». Также под удар российских военных попали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ расположенного рядом населенного пункта Ямполь, а также сел Вольное, Родинское и Димитров. В боях на этом направлении ВСУ потеряли несколько сотен военнослужащих.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия

Минобороны России

Российские войска были отведены с этого участка СВО в 2022 году для перехода на более выгодные рубежи.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко объявил, что ВСУ уже готовятся оставить Красный Лиман и начали мародерствовать в его окрестностях. Как заявил Марочко, ВСУ будут по максимуму «выжимать из населения все ценное» для того, «чтобы это не досталось российским войскам».

