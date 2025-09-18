Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:14, 18 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко подтвердил отказ помилованного оппозиционера покинуть Белоруссию

Лукашенко заявил, что оппозиционер Статкевич отказался выезжать из Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Помилованный оппозиционер Николай Статкевич не захотел выезжать из Белоруссии. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер указал, что некоторые из отбывающих наказание деятелей оппозиции совершали серьезные преступления, в том числе и Статкевич. Однако, по словам Лукашенко, властям не нужно, чтобы находящийся «на исходе» оппозиционер окончил свои дни в тюрьме.

Он сообщил, что Статкевич перешел на территорию Литвы, но затем выразил желание возвратиться на родину, и власти не стали ему в этом препятствовать. Президент Белоруссии отметил, что если оппозиционер не хочет быть «лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», а желает прожить старость «по-человечески», то и власти будут подходить к нему тоже «по-человечески».

Ранее стало известно, что Статкевич отказался покидать страну. Издание «Наша Нива» опубликовала фотографию, где, предположительно, Статкевич сидит в «серой зоне», не желая проходить пункт контроля с литовской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Посольство прокомментировало ситуацию с задержанным в США россиянином

    Киев подвергся налету БПЛА

    Лукашенко подтвердил отказ помилованного оппозиционера покинуть Белоруссию

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Полицейский подвез нетрезвую женщину и потребовал у нее оральный секс

    Мужчина получил отказ после собеседования и пришел в шок из-за причины

    Рита Ора снялась крупным планом с обнаженной грудью

    Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка

    В США завершили разработку плана системы «Золотой купол»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости