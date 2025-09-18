Лукашенко подтвердил отказ помилованного оппозиционера покинуть Белоруссию

Лукашенко заявил, что оппозиционер Статкевич отказался выезжать из Белоруссии

Помилованный оппозиционер Николай Статкевич не захотел выезжать из Белоруссии. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер указал, что некоторые из отбывающих наказание деятелей оппозиции совершали серьезные преступления, в том числе и Статкевич. Однако, по словам Лукашенко, властям не нужно, чтобы находящийся «на исходе» оппозиционер окончил свои дни в тюрьме.

Он сообщил, что Статкевич перешел на территорию Литвы, но затем выразил желание возвратиться на родину, и власти не стали ему в этом препятствовать. Президент Белоруссии отметил, что если оппозиционер не хочет быть «лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», а желает прожить старость «по-человечески», то и власти будут подходить к нему тоже «по-человечески».

Ранее стало известно, что Статкевич отказался покидать страну. Издание «Наша Нива» опубликовала фотографию, где, предположительно, Статкевич сидит в «серой зоне», не желая проходить пункт контроля с литовской стороны.