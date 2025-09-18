На заднем дворе у россиянки выросла «галактика»

Жительница Рыбинска Догадаева вырастила арбуз весом более 88 килограммов

Жительница Рыбинска снова удивила урожаем гигантской ягоды. На этот раз огородница Ольга Догадаева вырастила арбуз весом со взрослого мужчину, передает «ЯрНьюс».

«Вот и срезала я свой арбузик по имени Галактика Андромеды. Опылен 27 июня. Срезан 15 сентября. В возрасте 79 дней. Вес по замерам 86 килограммов. Фактический вес 88,24 килограмма. Побила свой рекорд! Если бы арбузик был высажен и опылен раньше, на весах была бы совершенно другая цифра», — рассказала россиянка.

В разговоре с корреспондентом издания она уточнила, что рекордсмен относится к сорту «Каролина кросс». Выращиванием гигантских арбузов жительница Рыбинска занимается не первый год. В 2024-м ей удалось получить плод весом 81 килограмм.

По словам огородницы, секрет успеха в особых условиях. «Выращивать нужно обязательно в теплице, и прививать на лагенарию», — поделилась она советом.

Совсем скоро урожай отправится в Москву, где пройдет выставка овощей-гигантов в «Аптекарском огороде» в Ботаническому саду МГУ. «После выставки в "Аптекарском огороде" я заберу его и мы поедем на Ивановский капустник», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что под Астраханью вырастили тыкву весом больше 103 килограммов.