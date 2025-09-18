На заднем дворе у россиянки выросла «галактика»

Жительница Рыбинска снова удивила урожаем гигантской ягоды. На этот раз огородница Ольга Догадаева вырастила арбуз весом со взрослого мужчину, передает «ЯрНьюс».
«Вот и срезала я свой арбузик по имени Галактика Андромеды. Опылен 27 июня. Срезан 15 сентября. В возрасте 79 дней. Вес по замерам 86 килограммов. Фактический вес 88,24 килограмма. Побила свой рекорд! Если бы арбузик был высажен и опылен раньше, на весах была бы совершенно другая цифра», — рассказала россиянка.
В разговоре с корреспондентом издания она уточнила, что рекордсмен относится к сорту «Каролина кросс». Выращиванием гигантских арбузов жительница Рыбинска занимается не первый год. В 2024-м ей удалось получить плод весом 81 килограмм.
По словам огородницы, секрет успеха в особых условиях. «Выращивать нужно обязательно в теплице, и прививать на лагенарию», — поделилась она советом.
Совсем скоро урожай отправится в Москву, где пройдет выставка овощей-гигантов в «Аптекарском огороде» в Ботаническому саду МГУ. «После выставки в "Аптекарском огороде" я заберу его и мы поедем на Ивановский капустник», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что под Астраханью вырастили тыкву весом больше 103 килограммов.