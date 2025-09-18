Культура
10:23, 18 сентября 2025Культура

Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

Народная артистка России Тамара Семина призвала поднять пенсии актерам и певцам
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Звезда картины «Вечный зов», народная артистка России Тамара Семина выступила за увеличение пособия по старости для актеров и певцов. Ее цитирует «Абзац».

По словам Семиной, такое решение следовало принять давно, поскольку пожилые артисты требуют внимания.

«Я вот народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная», — пожаловалась актриса.

Отмечается, что пенсия Семиной составляет 17 тысяч рублей. Также она получает надбавку за звание народной артистки — 30 тысяч рублей. По словам 86-летней актрисы, дополнительного дохода у нее нет.

Ранее сообщалось, что певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну средства, которые он копил на пенсию на протяжении всей жизни. По словам юриста Романа Кузьмина, Саркисян вошел в доверие семьи артиста и получил займ от Газманова в 2019 году, но так и не вернул деньги.

