Названы последствия для Пугачевой в случае лишения звания народной артистки

Драпеко: Пугачева потеряет часть пенсии, если ее лишат звания народной артистки

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко заявила, что певица Алла Пугачева может потерять надбавку к пенсии, если ее лишат звания народной артистки СССР. Ее цитирует aif.ru.

«Она может получать надбавку к пенсии. Но это предусмотрено не во всех регионах. Если она прописана в Москве, то ей добавят около 40 тысяч за звание народного артиста. Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает», — заявила Драпеко.

Ранее в Госдуме назвали способ лишить Пугачеву звания народной артистки.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».