Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:14, 18 сентября 2025Культура

Названы последствия для Пугачевой в случае лишения звания народной артистки

Драпеко: Пугачева потеряет часть пенсии, если ее лишат звания народной артистки
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко заявила, что певица Алла Пугачева может потерять надбавку к пенсии, если ее лишат звания народной артистки СССР. Ее цитирует aif.ru.

«Она может получать надбавку к пенсии. Но это предусмотрено не во всех регионах. Если она прописана в Москве, то ей добавят около 40 тысяч за звание народного артиста. Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает», — заявила Драпеко.

Ранее в Госдуме назвали способ лишить Пугачеву звания народной артистки.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

    Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Польша назвала число обученных украинских солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости