04:31, 18 сентября 2025Наука и техника

Названы сроки завершения проблемной модернизации F-35

Defense News: Модернизацию истребителей F-35 завершат к 2032 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Модернизацию американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая сталкивается с проблемами, могут завершить лишь к 2030-м годам. Сроки завершения работ назвали в компании Lockheed Martin, передает Defense News.

«TR-3 (Technology Refresh 3 — прим. «Ленты ру») — это новая основа для продвижения интеграции Block 4, которая началась в 2018 году и будет продолжаться до 2030 или 2032 года, то есть еще пять-семь лет», — сказал директор партнерской программы для клиентов Джим Пост.

Пакет обновления программного и аппаратного обеспечения Block 4 предназначен для расширения возможностей вооружения и датчиков F-35. К сентябрю 2025 года бюджет обновления превысили минимум на шесть миллиардов долларов. Кроме того, реализация программы на годы отстает от графика. Отмечается, что отчасти это связано с задержками при внедрении TR-3.

По словам Поста, TR-3 сделает F-35 в 25 раз быстрее. В рамках обновления самолет оснастят новыми тактическими дисплеями.

В июле начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Оллвин сообщил, что объемы закупок истребителей F-35 могут нарастить только после решения проблем с их модернизацией.

