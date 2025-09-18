Экономика
20:51, 18 сентября 2025Экономика

«Ну, какой будет результат?» Путин объяснил, почему нельзя напечатать денег и раздать россиянам

Путин: Бесконтрольное печатание денег чревато инфляцией в РФ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Бесконтрольное печатание денег чревато инфляцией. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с лидерами фракций Государственной думы в четверг, 18 сентября.

Российский лидер призвал обратить на это особое внимание, так как вскоре депутатам предстоит работа по подготовке закона о бюджете.

Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства добавил, что в попытках «улучшить положение некоторых категорий граждан» можно дойти и до этого. Однако, по словам президента, для решения этого вопроса следует выбирать действия, «которые бы фундаментально решали проблему».

«В ходе дискуссии с правительством вы, наверное, выберете оптимальные варианты», — заключил глава государства.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Путин высказался о ежеквартальной индексации пенсий и налоге на роскошь

Также российский лидер прокомментировал предложение о ежеквартальной индексации социальных пособий на фоне довольно высокого уровня инфляции.

«В целом, конечно, хотелось бы это сделать», — заявил президент.

Вместе с тем, указал глава государства, есть и другой способ разрешения этой проблемы — подавление инфляции.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Кроме того, Путин высказался о налоге на роскошь. По его словам, эта идея разумна, однако важно не переусердствовать при ее реализации.

Здесь важно не переборщить

Владимир Путинпрезидент России

Президент оценил усилия по снижению инфляции

Несколькими днями ранее глава государства отметил, что принятые усилия по снижению инфляции дают результат. Такое заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, в настоящее время траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России.

Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер напомнил, что в июле рост потребительских цен в стране составил 8,8 процента, а в августе — 8,1 процента.

