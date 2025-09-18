Путин оценил идею налога на роскошь

Путин: При реализации идеи налога на роскошь важно «не переборщить»

Идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать, считает президент России Владимир Путин. Оценку, озвученную главой государства на встрече с лидерами парламентских фракций, процитировало агентство ТАСС.

«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налог на роскошь и так далее — в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — сказал президент, напомнивший, говоря про зарубежный опыт, о том, как во второй половине прошлого века в США «во время вьетнамской войны, корейской войны» поднимали налоги для граждан с высокими доходами.

Вернувшись к нынешнему положению дел, Путин отметил важность того, чтобы люди в России при налогообложении видели, что их средства направляются на конкретное благородное дело.

Ранее лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян. «Нужна полноценная прогрессия, нужен налог на роскошь», — настаивал он, напомнив, что активы таких граждан только за девять месяцев 2024 года увеличились на 26 миллиардов долларов, а также, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронула получателей дивидендов, доходы от операций с ценными бумагами.