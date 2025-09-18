Путин оценил идею налога на роскошь

Идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать, считает президент России Владимир Путин. Оценку, озвученную главой государства на встрече с лидерами парламентских фракций, процитировало агентство ТАСС.
«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налог на роскошь и так далее — в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — сказал президент, напомнивший, говоря про зарубежный опыт, о том, как во второй половине прошлого века в США «во время вьетнамской войны, корейской войны» поднимали налоги для граждан с высокими доходами.
Вернувшись к нынешнему положению дел, Путин отметил важность того, чтобы люди в России при налогообложении видели, что их средства направляются на конкретное благородное дело.
Ранее лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян. «Нужна полноценная прогрессия, нужен налог на роскошь», — настаивал он, напомнив, что активы таких граждан только за девять месяцев 2024 года увеличились на 26 миллиардов долларов, а также, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронула получателей дивидендов, доходы от операций с ценными бумагами.