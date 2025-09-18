Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 18 сентября 2025Бывший СССР

Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

Пашинян: Трамп исправил ошибку по поводу Армении и Албании
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп после того, как спутал Армению и Албанию, исправил свою ошибку. Лидера США, перепутавшего две страны, оправдал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает портал 1lurer.am.

«Руководитель страны исправляет свои ошибки так, как считает нужным, и президент США уже это сделал, в том числе в своем последнем посте [в социальной сети X]», — заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что недавно сам перепутал имена известных армянских боксеров, однако это не значит, что он не видит разницы между двумя людьми.

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News второй раз перепутал Армению и Албанию. В первый раз лидер США назвал Армению Албанией в интервью американскому журналисту Марку Левину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Валяющиеся без сознания на улице россияне попали на видео

    В угоне автомобиля жены польского премьера заподозрили иностранный след

    В России ответили на два плана Зеленского по конфликту с Россией

    В Минфине предложили не помогать из бюджета лентяям

    Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

    Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

    Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости