Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

Пашинян: Трамп исправил ошибку по поводу Армении и Албании

Президент США Дональд Трамп после того, как спутал Армению и Албанию, исправил свою ошибку. Лидера США, перепутавшего две страны, оправдал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает портал 1lurer.am.

«Руководитель страны исправляет свои ошибки так, как считает нужным, и президент США уже это сделал, в том числе в своем последнем посте [в социальной сети X]», — заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что недавно сам перепутал имена известных армянских боксеров, однако это не значит, что он не видит разницы между двумя людьми.

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News второй раз перепутал Армению и Албанию. В первый раз лидер США назвал Армению Албанией в интервью американскому журналисту Марку Левину.