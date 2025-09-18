Забота о себе
15:36, 18 сентября 2025Забота о себе

Пережившая тяжелую болезнь врач назвала простые способы замедлить старение

Геронтолог Патель назвала сон самым важным для улучшения здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пережившая тяжелую болезнь 53-летняя врач-геронтолог Ангел Патель назвала простые способы, которые помогли ей замедлить старение и выглядеть на десятки лет моложе. Ее советы приводит Daily Mail.

Патель отметила, что пересмотрела свой образ жизни после перенесенной тяжелой болезни, когда на фоне высокой температуры у нее стали отказывать внутренние органы. Поправившись, врач решила понять, как улучшить здоровье и обратить вспять биологический возраст.

Спустя 14 лет она уверяет, что самое важное для организма — это сон. Патель рассказала, что каждый день в 21:30 сигнал будильника дает ей понять, что она больше не должна использовать смартфон, в течение часа она занимается любыми делами, а в 22:30 отправляется спать.

Врач добавила, что утро всегда начинает с упражнений на растяжку и равновесие. Далее пьет стакан воды, а завтракает спустя некоторое время — примерно в 10 часов утра. Еще одним важным условием долголетия Патель считает подвижность. По ее словам, в течение рабочего дня она меняет позу каждые 90 минут, чередуя работу сидя и стоя. Кроме того, после обеда она выходит на пробежку или прогулку.

В вечерние часы врач посоветовала отвлекаться от рабочих вопросов и других проблем. С этим ей помогает практики благодарности и молчания. Она пояснила, что первая подразумевает воспоминания о пережитых в течение дня хороших моментах, а чтобы сделать вторую, нужно каждые 70 минут замолкать на семь секунд.

Ранее врач-невролог Ольга Соколова подсказала, как восстановить мозг без лекарств. По ее словам, для умственной деятельности полезно первые полчаса после пробуждения проводить без телефона.

