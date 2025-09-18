Экономика
17:40, 18 сентября 2025Экономика

Первые Lada Iskra отправились с петербургского завода дилерам

Анатолий Акулов (редактор)

Первые партии собранных на производственной площадке «Автозавод Санкт-Петербург» автомобилей Lada Iskra отправились в дилерские центры концерна «АвтоВАЗ». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

На этой площадке прежде выпускались автомобили японского концерна Nissan, однако после ухода компании из страны конвейерные мощности перешли в собственность «АвтоВАЗа». Теперь на завод поступают сборочные комплекты Lada Iskra — окрашенные кузова, силовые агрегаты, элементы салона, шасси и другие компоненты, пояснили представители компании.

На самом конвейере происходит установка шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, внутренних обивок салона и багажника. Кроме того, на производственной линии выполняется подсборка двигателя и передней подвески, монтировка бамперов, колес и молдингов. После этого собранные на площадке автомобили отправляются на линию инспекции качества, резюмировали в пресс-службе концерна.

Ранее в «АвтоВАЗе» заявили о планах произвести в 2025 году на этом заводе до 4000 экземпляров Lada Iskra. С учетом этого, отмечал президент концерна Максим Соколов, суммарный выпуск машин бренда в России ожидается на уровне свыше 300 тысяч единиц. При этом производственный план пришлось резко понизить из-за резкого падения спроса на внутреннем рынке. На ситуацию повлиял ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин.

