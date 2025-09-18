Польша назвала число обученных украинских солдат

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша обучила около 32 тысяч украинских военных

Глава Министерства обороны (МО) Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна обучила около 32 тысяч украинских военных. Его выступление транслирует Польское телевидение (TVP).

«Польша вместе с союзниками обучила на польской территории около 32 тысяч украинских солдат», — сказал глава ведомства.

Это число выше, чем в других странах Европейского союза (ЕС), подчеркнул Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава обучает украинских военных как в рамках двусторонних отношений с Киевом, так и в соответствии с миссией Евросоюза.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправится в Киев для переговоров о расширении военного сотрудничества с Украиной. В ходе поездки глава МО Польши намерен встретиться со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль заявил, что Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).