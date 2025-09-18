Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 18 сентября 2025Мир

Польша назвала число обученных украинских солдат

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша обучила около 32 тысяч украинских военных
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна обучила около 32 тысяч украинских военных. Его выступление транслирует Польское телевидение (TVP).

«Польша вместе с союзниками обучила на польской территории около 32 тысяч украинских солдат», — сказал глава ведомства.

Это число выше, чем в других странах Европейского союза (ЕС), подчеркнул Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава обучает украинских военных как в рамках двусторонних отношений с Киевом, так и в соответствии с миссией Евросоюза.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправится в Киев для переговоров о расширении военного сотрудничества с Украиной. В ходе поездки глава МО Польши намерен встретиться со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль заявил, что Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

    Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Польша назвала число обученных украинских солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости