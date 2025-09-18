Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по БПЛА

Шмыгаль: Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по БПЛА

Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Такое заявление сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль, его слова передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин испытывает Североатлантический альянс, якобы курируя вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за этого заявления.