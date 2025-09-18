Получившая российское гражданство женщина выступила против СВО

Суд дал 14 лет колонии жительнице Энергодара за госизмену и финансирование ВСУ

Запорожский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жительницу Энергодара за госизмену и финансирование ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

37-летняя женщина в декабре 2023 года получила российское гражданство. Она выступала против проведения специальной военной операции (СВО), у нее сложилось негативное отношение к представителям российской власти и проводимой ими внешней политике. Она с февраля 2022 года смотрела ролики в проукраинских Telegram-каналах и соцсетях, под их влиянием перевела ВСУ почти семь тысяч рублей.

В апреле 2025 года женщину задержали сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области.

