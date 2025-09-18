Наука и техника
14:39, 18 сентября 2025

Популярный сок показал скрытую пользу для сердца и сосудов

F&F: Употребление томатного сока с ликопином улучшает здоровье сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GCapture / Shutterstock / Fotodom

Ежедневное употребление томатного сока с ликопином улучшает работу внутренней выстилки сосудов у здоровых взрослых с пограничными показателями. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование из Food & Function (F&F).

В рандомизированном двойном слепом исследовании 72 участника 40-64 лет пили либо плацебо (сок почти без ликопина), либо сок с 15 миллиграммами, либо сок с 26,7 миллиграмма ликопина в день на протяжении 12 недель. Функцию эндотелия оценивали по эндотелий-зависимому расширению артерии (FMD).

К 12-й неделе FMD оказалась заметно выше в обеих «томатных» группах (6,1 процента и 7,0 процента против 5,4 процента на плацебо), причем при более высокой дозе эффект был заметен уже через 4 недели. В крови вырос уровень ликопина, а маркеры окислительного стресса и соединений азота существенно не изменились — точный механизм улучшения пока не ясен.

Исследование проводилось у изначально здоровых людей с пограничной FMD, поэтому переносить выводы на пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями напрямую нельзя. Тем не менее результаты поддерживают идею: регулярное потребление томатов может приносить пользу для здоровья сосудов.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием экстракта граната повышает уровень гормона молодости у пожилых людей.

