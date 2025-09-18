Экономика
Путин поддержал официальные продажи «красивых» номеров

Путин поддержал идею официально продавать «красивые» номера для автомобилей
Александра Степашкина
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею официально продавать «красивые» номера для автомобилей. Соответствующую инициативу он одобрил на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме, передает РИА Новости.

Продавать «красивые» номера на «Госуслугах» предложил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он отметил, что правовая база уже готова, но решение откладывается.

«Вот продажа "красивых" номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — сказал российский лидер.

Ранее в России захотели изъять автомобильные номера двух серий. В Национальном автомобильном союзе выступили за запрет номеров серий ВОР и АУЕ (совпадает с аббревиатурой «Арестантское уголовное единство», которое признано экстремистским и запрещено на территории России).

Заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести специальные номера для электромобилей. По его мнению, зеленые номера покажут обществу, что государство поддерживает водителей, которые делают выбор в пользу технологичности и заботы об окружающей среде.

