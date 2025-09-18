Путин предостерег от раздачи денег россиянам

Путин: Бесконтрольное печатание денег и их раздача россиянам разгонят инфляцию

Бесконтрольное печатание денег и их дальнейшая раздача россиянам могут привести к очередному разгону потребительских цен на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с лидерами фракций Госдумы (ГД). Слова главы государства приводит РБК.

На этом фоне он предостерег представителей нижней палаты Федерального собрания от подобного рода «соблазнов». «Ну, какой будет результат [от печатания денег и их раздачи россиянам]? Инфляция», — констатировал президент.

Путин предупредил, что в попытке улучшить финансовое положение уязвимых категорий граждан ситуация с инфляцией может в конечном счете выйти из-под контроля. По его словам, нужно выбирать такие действия, «которые бы фундаментально решали проблему».

В настоящее время темпы роста потребительских цен в России все еще более чем вдвое превышают установленный Центробанком целевой показатель в 4 процента. На этом фоне совет директоров регулятора по итогам сентябрьского заседания не стал резко смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), понизив ключевую ставку до 17 процентов вместо 16, на чем настаивали представители ключевых отраслей экономики РФ. Дальнейшие решения по ключевой ставке, пояснили в регуляторе, будут во многом зависеть от динамики инфляции. При устойчивом ее замедлении ЦБ рассмотрит вариант дополнительного смягчения ДКП.