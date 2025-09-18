Россия
16:44, 18 сентября 2025Россия

Путин призвал избегать замалчивания проблем в сфере миграции

Путин: Власти не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме, передает ТАСС.

Глава государства убежден, что в этой ситуации не нужно молчать. Путин отметил, что многие решения в миграционной политике России уже приняты, надо только добиться их исполнения.

По мнению главы государства, миграция остается очень чувствительной темой для граждан.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался, что принятые нормы создали систему, препятствующую нелегальной миграции. Он разъяснил, что с 2024 года депутаты приняли 21 федеральный закон, направленный на регулирование миграции.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, запрещающий въезд в Россию мигрантам, осужденным за тяжкие преступления.

