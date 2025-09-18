Бывший СССР
Раскрыты действия ВСУ при отступлении

РИА: ВСУ наносят удары по домам при отступлении в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления наносят прямые удары по домам в селе Новопетровское Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Витос.

Он вспомнил, что недавно украинский танк загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы российским военнослужащим «негде было сесть».

Как утверждает собеседник агентства, такая тактика говорит о попытках ВСУ предотвратить закрепление Вооруженных сил (ВС) России в населенном пункте.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ из Купянска. Как утверждает Telegram-канал Shot, под контролем российских подразделений находится вся северная часть города, а украинские войска за последние две недели потеряли до тысячи человек личного состава, отражая наступление ВС России.

