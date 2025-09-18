Раскрыты результаты замеров воздуха после атаки ВСУ на российский нефтехимический комплекс

Глава госкомитета региона по ЧС Первов: Превышения ПДК в Салавате нет

Раскрыты результаты замеров воздуха после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтехимический комплекс в башкирском Салавате. Об анализах сообщил глава госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, после удара беспилотников химико-радиометрическая лаборатория комитета провела замеры качества атмосферного воздуха.

«Превышений ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ — прим. «Ленты.ру») не зафиксировано», — написал он.

Ранее было опубликовано видео из Салавата, снятое после атаки беспилотников. На нем виден огромный столб дыма. Кроме того, по словам местных жителей, они ощутили резкий химический запах.