Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 18 сентября 2025Наука и техника

«Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

«Роскосмос» и АФК «Система» подписали соглашение о спутниках «Спутникса»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» и компания АФК «Система» подписали соглашение о создании и запуске спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) группы компании «Спутникс» (дочерняя компания АФК «Система»). Об этом сообщает госкорпорация.

Соглашение подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. В его рамках предполагается, что «Спутникс» создаст спутники, которые будут выводить на околоземную орбиту ракетами госкорпорации.

«Мы будем и создавать космические аппараты, и поставлять получаемые с них данные в федеральный фонд ДЗЗ для дальнейшего предоставления потребителям», — сказал глава госкорпорации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее газета «Известия» сообщила, что команда российских специалистов разработала сверхлегкую ракету SpaceNet.

В ноябре Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила с компанией «Спутникс» первый в России договор на поставку в лизинг спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    105-летний мужчина раскрыл простой секрет долголетия

    Выстрелившие в российскую туристку в Турции мужчины на мотоцикле попали на видео

    Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    «Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

    ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

    Москвички высказались об идее «успеть выйти замуж до 30»

    Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости