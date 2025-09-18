«Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

«Роскосмос» и АФК «Система» подписали соглашение о спутниках «Спутникса»

Госкорпорация «Роскосмос» и компания АФК «Система» подписали соглашение о создании и запуске спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) группы компании «Спутникс» (дочерняя компания АФК «Система»). Об этом сообщает госкорпорация.

Соглашение подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. В его рамках предполагается, что «Спутникс» создаст спутники, которые будут выводить на околоземную орбиту ракетами госкорпорации.

«Мы будем и создавать космические аппараты, и поставлять получаемые с них данные в федеральный фонд ДЗЗ для дальнейшего предоставления потребителям», — сказал глава госкорпорации.

Ранее газета «Известия» сообщила, что команда российских специалистов разработала сверхлегкую ракету SpaceNet.

В ноябре Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила с компанией «Спутникс» первый в России договор на поставку в лизинг спутников.