Россия обжаловала решение по делу о крушении малайзийского «Боинга»

МИД: Россия обжаловала в Суде ООН решение ИКАО по делу о малайзийском «Боинге»

Россия обжаловала в Международном Суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского «Боинга». Об этом сообщили в российском МИД.

«18 сентября Российская Федерация (...) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета ИКАО о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что решение ИКАО было принято исключительно по политическим мотивам и с опорой на подтасованные «факты», предоставленные заинтересованными сторонами — Нидерландами и Украиной.

В мае Совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

21 декабря 2021 года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. В МИД России заявили, что Москве не дали полноценно участвовать в расследовании, при этом в составе следственной группы были «политически ангажированные» государства.