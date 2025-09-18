Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

Доцент Быстров: Молоко с медом при простуде может быть опасно

Такой народный метод лечения простуды как теплое молоко с медом может ненадолго облегчить кашель, но это не поможет побороть вирусную инфекцию, а в некоторых случаях может даже спровоцировать ее развитие, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«При сильном кашле и обильной мокроте теплое молоко может утяжелять слизь, поэтому, если вы замечаете ухудшение, лучше отказаться от такого напитка, — сказал Быстров. — Если нет аллергии и нет противопоказаний, теплое молоко с небольшим количеством меда можно использовать как симптоматическое средство для успокоения горла и улучшения сна».

При этом, как подчеркнул Быстров, народный метод не заменяет лечения, назначенного врачом. Также, по его словам, от молока с медом стоит отказаться при лихорадке — лучше отдавать предпочтение воде или некрепким чаям.

«Если после употребления молока с медом появляется ухудшение кашля, одышка, сыпь или другие тревожные симптомы — прекращайте прием и обратитесь к врачу», — рекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал совет людям, которым трудно пить таблетки. Так, он предложил запивать их не водой, а йогуртом или фруктовым пюре.