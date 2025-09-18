Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:45, 18 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

Доцент Быстров: Молоко с медом при простуде может быть опасно
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Такой народный метод лечения простуды как теплое молоко с медом может ненадолго облегчить кашель, но это не поможет побороть вирусную инфекцию, а в некоторых случаях может даже спровоцировать ее развитие, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«При сильном кашле и обильной мокроте теплое молоко может утяжелять слизь, поэтому, если вы замечаете ухудшение, лучше отказаться от такого напитка, — сказал Быстров. — Если нет аллергии и нет противопоказаний, теплое молоко с небольшим количеством меда можно использовать как симптоматическое средство для успокоения горла и улучшения сна».

При этом, как подчеркнул Быстров, народный метод не заменяет лечения, назначенного врачом. Также, по его словам, от молока с медом стоит отказаться при лихорадке — лучше отдавать предпочтение воде или некрепким чаям.

«Если после употребления молока с медом появляется ухудшение кашля, одышка, сыпь или другие тревожные симптомы — прекращайте прием и обратитесь к врачу», — рекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал совет людям, которым трудно пить таблетки. Так, он предложил запивать их не водой, а йогуртом или фруктовым пюре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские диверсанты пытались взорвать главу оборонного предприятия РФ и попались ФСБ

    Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

    В России задумались о новом налоге на сверхприбыль

    В Москве ухудшилась погода

    Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

    Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

    Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

    Хакеры узнали о тысячах пропавших иностранных наемников ВСУ

    Обвиняемый во взятках экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

    Два российских аэропорта приостановили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости