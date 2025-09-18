Россиянам назвали бюджетные направления для новогодних каникул

RT: Тамбов и Минск — самые недорогие направления для новогодних каникул

Для бюджетного отдыха на новогодние каникулы 2026 года из российских городов подойдут Тамбов, Ярославь и Псков. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что перелет туда-обратно в Тамбов обойдется в 8,6 тысяч рублей, а проживание — около 6,6 тысяч рублей в сутки. Также хорошим вариантом для отдыха на праздники станут Череповец, Калуга, Саранск, Петрозаводск.

За рубежом самым доступным направлением, по оценке экспертов, является Минск: билеты обойдутся в 24 тысячи рублей, а проживание — семь тысяч рублей в сутки. Также в топ-3 бюджетных вариантов вошли Астана и Наманган.

Россияне на новогодних каникулах 2025-2026 будут отдыхать 12 дней. Праздничные выходные начнутся в среду 31 декабря и продлятся до воскресенья 11 января включительно, следует из проекта производственного календаря на 2026 год.

