Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:34, 18 сентября 2025Путешествия

Россиянам назвали бюджетные направления для новогодних каникул

RT: Тамбов и Минск — самые недорогие направления для новогодних каникул
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Для бюджетного отдыха на новогодние каникулы 2026 года из российских городов подойдут Тамбов, Ярославь и Псков. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что перелет туда-обратно в Тамбов обойдется в 8,6 тысяч рублей, а проживание — около 6,6 тысяч рублей в сутки. Также хорошим вариантом для отдыха на праздники станут Череповец, Калуга, Саранск, Петрозаводск.

За рубежом самым доступным направлением, по оценке экспертов, является Минск: билеты обойдутся в 24 тысячи рублей, а проживание — семь тысяч рублей в сутки. Также в топ-3 бюджетных вариантов вошли Астана и Наманган.

Россияне на новогодних каникулах 2025-2026 будут отдыхать 12 дней. Праздничные выходные начнутся в среду 31 декабря и продлятся до воскресенья 11 января включительно, следует из проекта производственного календаря на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Раскрыта истинная цель разрешения украинцам старше 60 лет вступать в ВСУ

    Россиянам назвали бюджетные направления для новогодних каникул

    Россиянка описала Дагестан словами «разрыв шаблонов»

    Подполье объяснило напряженную обстановку в Запорожье

    Герасимов рассказал о провальной тактике ВСУ

    Вэнс резко высказался о либералах

    Раскрыто максимальное наказание для арестованного в России велосипедиста из Франции

    В Афганистане отключили интернет для «предотвращения безнравственности»

    Посольство в США сообщило о новых попытках разжигания антироссийской истерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости