Россиянам назвали способы сделать воду из колодца безопасной для питья

Эколог Акшинцев: Фильтр с минерализатором очистит и обеззаразит воду из колодца

Очистить и обеззаразить воду из колодцев из скважин удастся с помощью домашних фильтров. Способы обезопасить воду в сельской местности россиянам назвал эколог Артем Акшинцев в разговоре с RT.

Эксперт отметил, что кипячение убивает микроорганизмы, однако не убирает соли, нитраты и тяжелые металлы. «Даже не все агрохимикаты распадаются в результате нагрева. Отстаивание, заморозка — эти способы и вовсе бесполезны против большинства опасных примесей. Я уже не говорю про "магнитные структуризаторы" и прочие чудо-приборы, которые вообще никакого влияния на воду не оказывают и не могут оказать», — пояснил он. Напротив, наиболее эффективным средством очистки воды является использование домашних фильтров, особенно системы обратного осмоса с минерализатором. «Минерализация избавляет от необходимости пить дистиллированную воду, так как такая вода не приносит пользы. Минералы играют важную роль в поддержании здоровья костной ткани и зубов. А дополнительная обработка фильтрованной воды ультрафиолетом для обеззараживания значительно повысит степень ее очистки», — поделился информацией Акшинцев.

Чтобы не тратить деньги напрасно, специалист порекомендовал выбирать систему очистки, исходя из химического состава воды. Для этого в первую очередь необходимо отнести образцы воды на анализ в СЭС либо частную лабораторию, чтобы выяснить, какие соединения содержатся в воде и какие из них лишние. Так, в районах с развитым аграрным сектором, рассказал эколог, в воде может быть избыток нитратов, а в воде из скважины — железа. Следующий шаг — выбор фильтра в соответствии с полученными данными. «Где-то хватит угольного фильтра, а где-то понадобится целая система фильтрации и обеззараживания», — уточнил Акшинцев. В заключение он призвал регулярно обслуживать такое оборудование.

Ранее садовод Лариса Микаллеф предупредила дачников об опасности полива растений дождевой водой.