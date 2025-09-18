Силовые структуры
23:00, 17 сентября 2025

Россияне получили сроки в колонии из-за массового отравления шаурмой

Шесть человек выслушали приговор по делу об отравлении шаурмой в московском кафе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Шесть фигурантов выслушали приговор по уголовному делу о массовом отравлении шаурмой посетителей одного из кафе Москвы в 2023 году. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Перед судом предстали: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, гендиректор компании-производителя и его заместитель. Как говорится в заявлении ведомства, директор частной фирмы и его заместитель создали на производстве условия, из-за которых производилась некачественная продукция.

Тем временем доставщик, по версии следствия, не проверял качество поставки, сроки годности и другую документацию. По данным прокуратуры, после употребления шаурмы насчитано 55 заболевших.

Суд назначил фигурантам дела от года до трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как пояснили РИА Новости источники в правоохранительных органах, всех осужденных отпустили из зала суда в связи с отбытым сроком заключения, поскольку они в период следствия были не на свободе.

Дело об отравлении шаурмой 32 человек начали рассматривать в сентябре 2024 года. Тогда сообщалось, что пятеро обвиняемых отправились под стражу, а шестого поместили под домашний арест.

