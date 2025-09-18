Россиянин на катамаране спас пропавшего в Гонконге китайского туриста

Житель России Алешин спас заблудившегося на острове Ламма китайского туриста

Катавшийся на катамаране россиянин спас заблудившегося на острове в Гонконге китайского туриста. Об этом сообщает ТАСС.

Житель России Антон Алешин отправился фотографировать морской пейзаж и на берегу острова Ламма обнаружил пропавшего четыре дня назад китайца. Мужчина свистел в пластиковый свисток и подавал сигналы руками.

Из-за сильного испуга он не захотел дожидаться помощи и сел в плавательное средство россиянина, чтобы добраться вместе с ним до спасателей. «После того, как он забрался на мой катамаран, я начал отходить от берега, что было достаточно трудно, потому что там ветровая тень, ветер очень слабый, прибой идет на скалы, пришлось повозиться, но все закончилось благополучно», — рассказал Алешин.

Несмотря на то, что турист не говорил по-английски, а гражданин РФ — на китайском языке, мужчины смогли понять друг друга. Алешин предоставил спасенному воду и еду. Затем он подплыл к пляжу рядом с местной электростанцией и передал жителя КНР на попечение полиции и врачей. Путешественника госпитализировали.

