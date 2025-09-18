Россиянин описал валюту в стране Центральной Америки словами «привет от XVI века»

Тревел-блогер побывал в стране Центральной Америки и узнал историю местной валюты. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По сообщению россиянина валюта в Никарагуа названа в честь испанского конкистадора Франсиско Эрнандес де Кордоба, который в 1500-х годах «участвовал в освоении» латиноамериканских земель. Также в его честь названы два местных города — Гранада и Леон.

Путешественник объяснил, что решение назвать деньги «кордоба» было выбрано властями этой страны именно из-за исторического значения имени завоевателя. «Теперь каждый раз, расплачиваясь, ты держишь в руках не просто купюру, а привет от XVI века. С оттенком колониального прошлого», — подчеркнул турист.

Мужчина отметил, что купюры в Никарагуа очень яркие и имеют множество цветов — от лазурного до фиолетового. На них изображены вулкан Масая, национальные танцы, достопримечательности и птицы. Изготовлены они из современного не рвущегося пластика. «Пейзажи здесь потрясающие, люди теплые, а деньги — как будто игрушечные по цвету, но очень настоящие по смыслу», — сделал вывод блогер.

Ранее этот россиянин описал местных жителей Никарагуа фразой «спиваются прям как русские». Автор публикации отметил, что в этой стране крепкий «алкоголь льется рекой» даже в будние дни.