Российская авиакомпания подверглась масштабной хакерской атаке

Российская авиакомпания «КрасАвиа» подвергалась масштабной хакерской атаке, которая вызвала сбои в работе системы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что проблемы в работе сайта перевозчика появились 18 сентября. При открытии на заглавной странице стала отображаться картинка. Согласно официальным данным авиакомпании, в настоящее время недоступны функции онлайн-регистрации, а также покупки билетов. Более того, административные отделы офиса «КрасАвиа» потеряли связь друг с другом.

В Telegram-канале авиакомпании заверили, что все рейсы выполняются по плану.

В июле в результате хакерских атак в московском аэропорту Шереметьево отменили десятки рейсов. В частности, проблема затронула россиян, планировавших вылететь в Грозный, Екатеринбург, Ереван, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сочи и в другие города.