Российский дипломат раскрыла планы НАТО в отношении инцидента с БПЛА в Польше

Жданова: НАТО использует инцидент с дронами в Польше как повод для милитаризации

Вбросы по типу инсинуаций о якобы намеренном попадании российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство Польши Североатлантический альянс использует в качестве повода для милитаризации. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

«Наши противники даже не скрывают подоплеки этих маневров, в ходе которых ведется подготовка к конфликту (...). Появляются провокационные вбросы по типу инсинуаций о залете "российских БПЛА" в Польшу, которые потом используются натовцами как повод для продолжения милитаризации "восточного фланга" НАТО», — указала дипломат.

По словам Ждановой, процесс европейской милитаризации проходит под лозунгом о необходимости укрепления национальных и общеевропейских военных потенциалов из-за «якобы ослабевающей поддержки со стороны США».

Ранее Жданова сообщила, что Польша не отреагировала на предложение России о проведении консультаций в связи с инцидентом с беспилотниками. Она отметила, что если бы Варшава действительно была озабочена в связи с происшествием, то тогда стороны сели бы за стол переговоров и нашли варианты выхода из сложившейся ситуации.