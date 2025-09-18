Россия
06:10, 18 сентября 2025Россия

Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 18 сентября, Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дроны в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах.

По словам Слюсаря, пострадавших нет. В Красносулинском районе загорелась сухая трава, возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на Волгоград. По данным Shot, в городе прогремели взрывы, очевидцы также рассказали о вспышках в небе.

