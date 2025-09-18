Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:48, 18 сентября 2025Бывший СССР

Российский снайпер сообщил о вызове на дуэль от противника

Боец Аид сообщил о готовящейся дуэли со снайпером ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир Группы Аида российского спецназа «Ахмат» сообщил о готовящейся дуэли со снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сам Аид сообщил в Telegram-канале подразделения.

«Очередной коллега по цеху завелся на направлении. Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля», — написал он.

Ранее Аид раскрыл, как за неделю ликвидировал четырех снайперов ВСУ в Суджанском районе Курской области. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео снайперской дуэли Аид и бригады Главного управления разведки (ГУР) Украины.

В апреле снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мага рассказал, как ждал снайпера ВСУ для противостояния в ходе боев в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР). «Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез», — отметил военнослужащий. По его словам, после появления украинского бойца задача была выполнена «на все пятьсот процентов». Также боец оценил подготовку украинских оппонентов как «вполне достойную» из-за общих пособий и методики обучения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Мелания Трамп и жена Короля Карла III пришли на банкет в нарядах цветов флага Украины

    В США признали отставание от России и Китая в одной сфере

    В Госдуме прокомментировали слова президента Польши о ядерном оружии

    Российский снайпер сообщил о вызове на дуэль от противника

    Россиянин погиб от удара дрона ВСУ

    Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

    Привычка участницы кулинарного шоу вызвала у зрителей отвращение

    Трампа заподозрили в сокрытии болезни

    Над российским городом прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости