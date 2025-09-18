Скабеева показала письмо от зрителя с неожиданной просьбой

Скабеева заявила, что зритель захотел купить жене такой же пиджак, как у нее

Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева показала письмо от одного из зрителей с неожиданной просьбой. Его она опубликовала в своем Telegram-канале.

Зритель Артем в письме признался, что ему понравился пиджак телеведущей, который она надела в эфире программы «60 минут» от 16 сентября. Мужчина заявил, что хотел купить такой же своей супруге.

«Ценим каждого зрителя. И даже любителей пиджаков. В личке — ответ, жене — привет», — добавила Скабеева.

Ранее Ольга Скабеева назвала президента Украины Владимира Зеленского гнидой из-за его слов об учительнице президента России Владимира Путина по немецкому языку.

До этого журналистка рассказала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил ей посылку с салом и картошкой. Скабеева пообещала, что приготовит присланные ей продукты, и поблагодарила главу государства.