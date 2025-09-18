Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:22, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

Скабеева показала письмо от зрителя с неожиданной просьбой

Скабеева заявила, что зритель захотел купить жене такой же пиджак, как у нее
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева показала письмо от одного из зрителей с неожиданной просьбой. Его она опубликовала в своем Telegram-канале.

Зритель Артем в письме признался, что ему понравился пиджак телеведущей, который она надела в эфире программы «60 минут» от 16 сентября. Мужчина заявил, что хотел купить такой же своей супруге.

«Ценим каждого зрителя. И даже любителей пиджаков. В личке — ответ, жене — привет», — добавила Скабеева.

Ранее Ольга Скабеева назвала президента Украины Владимира Зеленского гнидой из-за его слов об учительнице президента России Владимира Путина по немецкому языку.

До этого журналистка рассказала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил ей посылку с салом и картошкой. Скабеева пообещала, что приготовит присланные ей продукты, и поблагодарила главу государства.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

    Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Польша назвала число обученных украинских солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости