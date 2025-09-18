«РВ»: Спецназ «Анвар» предотвратил атаку ВСУ на Брянскую область

Спецназ «Анвар» уничтожает базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на брянско-черниговском направлении, предотвращая атаки на приграничные регионы России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«На брянско-черниговском направлении спецназовцы выявляют места базирования украинских войск и уничтожают их, не давая атаковать российское приграничье», — сказано в публикации.

В конце августа стало известно о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию Брянской области. По данным ФСБ, они были подготовлены западными спецслужбами для диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

Ранее на Украине назвали число случаев дезертирства в 2025 году. По данным Государственного бюро расследований страны, речь идет более чем о 138 случаях оставления службы.