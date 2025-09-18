Стало известно о борьбе Пентагона с «празднующими» расправу над Кирком

Intercept: Пентагон принимает меры против сотрудников из-за высказываний о Кирке

Пентагон принимает меры против десятков сотрудников из-за их высказываний о консервативном активисте Чарли Кирке. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на источники.

«Один из представителей министерства обороны, пожелавший остаться неназванным, заявил, что десятки военнослужащих подверглись или подвергнутся санкциям из-за давления со стороны [шефа Пентагона Пита] Хегсета, лично знавшего Кирка», — говорится в материале.

После расправы над Чарли Кирком ряд аккаунтов в соцсети X начал призывать подписчиков находить посты военных, которые критикуют или недостаточно почтительно относятся к активисту, а также высмеивают или «празднуют» произошедшее. Аккаунты начали публиковать скриншоты, отмечая Пита Хегсета и других высокопоставленных чиновников Пентагона, и призывать к увольнению таких военнослужащих.

Руководство армии США приняло это к сведению и заявило, что не потерпит тех, кто «празднует» расправу в военном ведомстве.

«Это нарушение присяги, это недостойное поведение, это предательство американцев, которых они поклялись защищать, и это опасно и несовместимо с военной службой», — заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

Ранее Парнелл заявил, что армия США будет проявлять нулевую терпимость к тем военным в ее рядах, кто позитивно или с иронией воспринял новость о расправе над Чарли Кирком.