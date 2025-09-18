Стало известно об ужесточении на Украине цифрового контроля за населением

«Инсайдер»: На Украине ужесточают цифровой контроль за населением страны

Верховная Рада Украины приняла во втором — окончательном — чтении законопроект о массовом сборе персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Инсайдер».

Отмечается, что закон позволяет собирать информацию из всех сфер жизни жителей страны, включая медицинские данные и перечень лиц, в интересах которых действует гражданин. Речь идет о введении «Единой информационной системы социальной сферы» (ЕИССС).

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за закон о регулировании криптовалюты. За законопроект выступили 246 депутатов при минимуме в 226. Против закона голосовал лишь один член парламента, прочие воздержались.