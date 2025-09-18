Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 18 сентября 2025Силовые структуры

Суд вернул России крупнейшее музыкальное издательство из владения американца

В Москве суд вернул «Издательство Музыка» в собственность России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Перовский суд Москвы вернул в собственность государства акции и имущество крупнейшего музыкального издательства, владельцем которого является гражданин США Марк Зильберквит. Об этом сообщает ТАСС.

Иск Генпрокуратуры был удовлетворен в полном объеме.

Сообщалось, что ведомство выявило коррупционные нарушения в действиях руководства ФГУП «Издательство Музыка», из-за чего старейшее предприятие перешло в частную собственность. После этого государство было вынуждено платить за доступ к уникальному собранию нотных изданий, собранного за 100 лет работы издательства, а музыкальные учебные заведения пользовались ими по завышенным ценам.

Ранее стало известно, что у бывшего главы Верховного суда Адыгеи изъяли активы на 13 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну, какой будет результат?» Путин объяснил, почему нельзя напечатать денег и раздать россиянам

    Укус клеща навсегда изменил жизнь Беллы Хадид. Как жизнь супермодели превратилась в настоящее испытание?

    Более миллиона человек вышли на демонстрации во Франции

    Хуситы атаковали израильский город

    Найден череп медведя-гладиатора

    Боец ВСУ назвал «полным очком» украинские укрепления

    Раскрыты полезные свойства поцелуев

    Овечкин получил травму

    На заднем дворе у россиянки выросла «галактика»

    Стало известно о придуманной фон дер Ляйен схеме использования замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости