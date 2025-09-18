Суд вернул России крупнейшее музыкальное издательство из владения американца

Перовский суд Москвы вернул в собственность государства акции и имущество крупнейшего музыкального издательства, владельцем которого является гражданин США Марк Зильберквит. Об этом сообщает ТАСС.
Иск Генпрокуратуры был удовлетворен в полном объеме.
Сообщалось, что ведомство выявило коррупционные нарушения в действиях руководства ФГУП «Издательство Музыка», из-за чего старейшее предприятие перешло в частную собственность. После этого государство было вынуждено платить за доступ к уникальному собранию нотных изданий, собранного за 100 лет работы издательства, а музыкальные учебные заведения пользовались ими по завышенным ценам.
